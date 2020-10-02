23-летний норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал, что в дни перед соревнованиями являются для него психологически сложными.

По словам Клэбо, это время для него — худшее в лыжах. Клэбо всегда сильно жалеет себя, когда обедает или гуляет за день до соревнований.

Всё, что вы делаете, делается с целью уехать как можно скорее через 24 часа. Это абсолютно ужасно. В то же время, облегчение при пересечении финишной черты – самое лучшее в мире чувство», — приводит слова Клэбо телеграм-канал «на 25 километре».

Клэбо отметил, что есть две крайности — от чувства невероятной жалости к себе до мысли, что всё это нужно делать каждый день и всё время. В этот момент Клэбо забывает, сколько боли это принесло.

Недавно трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо пошутил по поводу победы российского лыжника Александра Большунова в общем зачете Кубка мира прошедшего сезона.