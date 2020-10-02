Нападающий Артем Дзюба в своем инстаграме сделал заявление, что стал амбассадором компании, которая занимается ставками на спорта. Данная букмекерская контора начала свою работу в России 1 октября.
Дзюба написал, что рад сообщить, что становится капитаном команды амбассадоров. Вместе они хотят усилить эмоции от просмотра любого события и чтобы пользователи букмекерской компании стали разделять этот подход.
«Для меня это сотрудничество является знаковым. Я поведу команду за собой!», — написал Дзюба.
Капитан «Зенита» и сборной России закрыл комментарии в инстаграме к этому посту.
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Рад сообщить, что становлюсь капитаном команды амбассадоров PIN-UP.RU! Вместе с PIN-UP.RU мы хотим усилить эмоции от просмотра любого события и чтобы пользователи букмекерской компании стали разделять этот подход. Для меня это сотрудничество является знаковым. Я поведу команду за собой!
Напомним, Дзюба был признан лучшим футболистом чемпионата России по итогам сезона-2019/20.
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