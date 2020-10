View this post on Instagram

Рад сообщить, что становлюсь капитаном команды амбассадоров PIN-UP.RU! Вместе с PIN-UP.RU мы хотим усилить эмоции от просмотра любого события и чтобы пользователи букмекерской компании стали разделять этот подход. Для меня это сотрудничество является знаковым. Я поведу команду за собой!