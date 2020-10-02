В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Из российских представителей на турнире принимают участие только ЦСКА.

Армейский клуб попали в группу К, где его соперниками станут загребское «Динамо», голландский «Фейеноорд» и австрийский «Вольфсберг».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что задача ЦСКА в этой группе — выйти из нее и продолжить играть в весенней части еврокубков. Гончаренко считает, что нельзя рассуждать категориями — «удачный жребий или неудачный». Жизнь в Лиге Европы заставляет к каждому сопернику относиться с уважением.

Напомним, что ЦСКА в прошлом сезоне не сумел преодолеть групповой этап турнира. В прошлом чемпионате России армейцы заняли четвертое место и попали на групповой этап напрямую. Ранее два российских клуба «Ростов» и «Динамо» не смогли это сделать, проиграв в квалификации.