В субботу в Континентальной хоккейной лиги пройдут три матча. Все они начнутся в 17.00 по московскому времени.

Восстанавливающийся после коронавируса ярославский «Локомотив» примет финский «Йокерит», который также имел проблемы с ковидом.

В Нижнекамске «Нефтехимик» примет уфимский «Салават Юлаев» — обе команды в последнее время лихорадит.

Наконец, подмосковный «Витязь» сыграет на своем льду с рижским «Динамо». Команды выступают в последнее время не слишком удачно.

Лучшей командой на Востоке пока является «Авангард», у которого 21 очков. На Западе у ЦСКА 19 очков, у СКА — восемнадцать.