Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к болельщикам.

«Знаю, что болельщики за меня очень переживают. Сейчас я начала активно вести свой аккаунт в «Инстаграме», чтобы они знали, что происходит в моей жизни. Не переживайте, у меня всё хорошо! Как и раньше, радуюсь жизни», — сказала Загитова в интервью Первому каналу.

Напомним, в декабре 2019-го года Загитова взяла паузу в карьере и с тех пор не принимала участие в соревнованиях. В сезоне-2020\21 спортсменка не заявилась на этапы Кубка России и Гран-при. Сейчас Загитова занята в съемках телевизионного проекта «Ледниковый период» на Первом канале, в котором выступит в роли ведущей. Первый выпуск шоу выйдет в эфир в субботу, 3 октября.

Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.