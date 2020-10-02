Российская гимнастка Александра Солдатова поделилась новым видео. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала ролик, в котором демонстрирует невероятную гибкость.

«Великое счастье, когда твоё дело приносит огромное удовольствие», — написала Солдатова под публикацией.

Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Солдатова приостановила карьеру из-за булимии и не тренировалась на протяжении нескольких месяцев. По словам спортсменки, на старте лечения она лежала в клинике и согласно режиму не могла даже ходить. Александра пояснила, что это требовалось для того, чтобы организм быстрее восстанавливал силы и сохранял энергию.

Уроженка Стерлитамака является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы