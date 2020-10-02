Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле поделился ожиданиями от матчей группового этапа Лиги чемпионов. Бельгийцы сыграют в группе F с «Зенитом», дортмундской «Боруссией» и «Лацио».

По мнению Миньоле, фаворитом группы будет «Боруссия», однако многое будет зависеть от конкретных матчей.

«Если придется зимой играть в России и там окажется страшно холодно, да еще и снег будет идти, то это может быть преимуществом для питерцев. У «Боруссии» и «Лацио» страстные фанаты, но, с другой стороны, когда эти команды приедут к нам – мы тоже всегда можем набрать три очка», – сказал Миньоле, слова которого приводит официальный сайт «Брюгге».

Напомним, домашний стадион «Зенита» «Газпром Арена» оснащен крышей, которую закрывают в холодную или дождливую погоду.