Российская конькобежка Елена Сохрякова поделилась новыми фотографиями на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка опубликовала снимки, сделанные на острове Бали: она позирует в откровенном купальнике синего цвета.

Под фотографией можно увидеть множество восторженных комментариев от подписчиков.

«Стало жарко», — пишет болельщица с ником anastasia.ulyanova1101.

«Прелесть», — написал подписчик с ником delovshlype.

«Шикарно выглядишь, детка», — написала kusha82_.

Напомним, из-за карантина Сохрякова и её коллега по команде Анна Чернова застряли на Бали. На протяжении некоторого времени спортсменкам не удавалось покинуть остров, так как не было подходящих авиарейсов. В конце концов россиянкам всё же удалось вернуться на родину.

29-летняя Сохрякова является бронзовым призером чемпионата мира по конькобежному спорту среди юниоров 2010 года на дистанции 3000 м.