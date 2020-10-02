Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как готовилась с работе в телевизионном проекте «Ледниковый период».

«У меня есть репетитор по речи. Очень смешная штучка: я сую в рот пробку и начинаю с ней разговаривать с репетитором. Она меня просит еще разговаривать везде, где есть время. Вот, значит, я еду в машине с мамой, эту пробку — в рот, и начинаю читать скороговорки или текст. Это для того, чтобы губы были разработаны. Как она (репетитор — прим.) говорит, у меня ленивые губы, поэтому я их тренирую», — рассказала Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Напомним, Загитова выступит в роли ведущей «Ледникового периода» и будет работать в паре с Алексеем Ягудиным. Первый выпуск выйдет в эфир в субботу, 3 октября.

С декабря прошлого года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере.