Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар написал в своём твиттере просьбу к Valve. Игрок хочет, чтобы разработчики дали футболисту скины для CS:GO. Спортсмен добавил к своему твиту жалобные смайлики и влюблённые сердечки.

Фанаты дисциплины с юмором отнеслись к этому твиту и начали жалеть футболиста, что даже он, именя зарплату в 95 млн долларов в год, не может позволить себе купить дорогостоящие игровые предметы из CS:GO.

Некоторые даже предложили отдать свои игровые вещи Неймару за автограф, однако сам футболист не ответил на такое щедрое предложение.

1 октября нападающий ПСЖ запустил свой первый стрим на Twitch канале и сразу поднялся в топ по просмотром. Буквально за полчаса за трансляцией уже следило более 100 тыс человек. Футболист играл в нашумевшую игру Among Us и CS:GO.

Неймар уже соприкасался с миром гейминга и киберспорта ранее. Игрок несколько раз встречался с Габриэлем FalleN Толедо и другими отдельными игроками из бразильских организаций.