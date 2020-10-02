Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» сообщило о проблемах, возникших при согласовании перформанса для предстоящего матча со «Спартаком» в десятом туре чемпионата России по футболу.

«В этом году, после возобновления футбола, ожидаемо наступила очередная волна запретов в отношении фанатов. Под жёсткую цензуру попал лицевой баннер на нашей выездной трибуне в предстоящей игре со «Спартаком», — гласит заявление на официальном сайте «Ландскроны».

Сообщение гласит, что ответственные лица видят запрещенную подоплеку к любому тексту и изображению.

Напомним, «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком» завтра, 3 октября. Матч на стадионе «Открытие Арена» начнется в 19:00 мск.

На предыдущем матче с красно-белыми болельщики «Зенита» вывесили баннер, оскорбляющий владельца «Спартака» Леонида Федуна.