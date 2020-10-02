Компания Adidas представила миру новую партию киберспортивных кроссовок X9000 в стиле киберпанка. Создатели были вдохновлены миром киберспорта и компьютерных игр. Центральная модель линейки называется X9000L3 и стоит 9 998 рублей.

Среди известных лиц, представляющих новую коллекцию, стали ведущая канала Virtus.pro Мария Marple Ермолина и известный рэпер Markul. Они приняли участие в съёмках небольших рекламных роликов, которые связаны со стилистикой игр и киберпанка.

23 сентября в сети появились фотографии кроссовок Adidas в стилистике комьютерной игры Cyberpank 2077, однако официального анонса от компании до сих пор нет.

Это осенью Nike так же объявили о выпуске игровых кроссовок под названием Have A Good Game из линейки Blazer Mid 77 Vintagе, которая «возрождает стиль баскетбольных моделей Nike из прошлого, создавая впечатление, что они хранились в шкафу долгие годы»