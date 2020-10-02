Датская команда обыграла Complexity во втором раунде нижней сетки плей-офф стадии турнира ESL Pro League Season 12 по CS:GO для Европы и СНГ. Для команды Лукаса gla1ve Россандера матч прошёл достаточно просто и встреча закончилась со счётом 2:0, причём Complexity взяли всего 12 раундов за две карты.

Vertigo: Astralis 16 — 6 Complexity

Nuke: Astralis 16 — 8 Complexity

Лучшим игроком по ходу этого матча стал Питер dupreeh Расмуссен, который закончил карты с общим счётом 47-18 и рейтингом 1.59. Худшими игроками стали Ниелс-Кристиан NaToSaphiX Силассен, выступающий временным стендином в коллективе, и Вильям RUSH Верзба.

Complexity завершила выступление на турнире. Команда Бенджамина blameF Бремера заняла 5-6 место и заработала $11,5 тыс.

ESL Pro League Season 12 проходит в онлайн-формате в двух регионах одновременно. Восемь лучших команд сыграют в плей-офф стадии, где будут бороться за призовой фонд в размере $450 тыс. Следить за ходом турнира можете здесь.