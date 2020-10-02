Известный блогер Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы для ЦСКА. «Армейцам» предстоит сыграть с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

«Проблематично с тем, чтобы выйти. Группа ровная. Загребское «Динамо» очевидный фаворит — эту команду я привык видеть лигой выше. «Фейеноорд» — это серьёзно», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Он добавил, что чемпионат Голландии не был доигран из-за коронавируса, поэтому «Фейеноорду» не пришлось играть по два матча в неделю, как российским клубам. По его мнению, матчи с «Вольфсбергом» тоже не будут подарком, так как австрийская лига растет в классе.

«Так что я у ЦСКА вижу один повод для надежд: много новых игроков, обновлённая команда способна резко прибавлять. Главное, чтоб все здоровы были. Иначе ведь Васин тоже выводы сделал и щитки, говорят, теперь вообще не снимает», — написал Уткин.