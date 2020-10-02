Российская фигуристка Вероника Жилина исполнила четверной лутц на тренировке.

Видео, на котором фигуристка демонстрирует прыжок, опубликовано на странице тренера Сергея Розанова в «Инстаграме».

Напомним, в минувшее межсезонье Жилина перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Розанов ранее входил в тренерский штаб группы Тутберидзе, но также перебрался в «Ангелы Плющенко».

На старте сезона-2020/21 Вероника Жилина приняла участие в юниорском первенстве Москвы, где заняла второе место, уступив бывшей подруге по команде Софье Акатьевой.

Помимо четверных прыжков, в арсенале Жилиной есть тройной аксель.