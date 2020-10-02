Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своем заболевании.

«Это заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами. Ко мне поступает много вопросов на эту тему, особенно в директ», — рассказала Слуцкая, слова которой приводит «Телепрограмма.про».

Спортсменка призналась, что спрашивала у врача, сможет ли иметь детей.

«Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор. Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна!» — сказала Слуцкая и добавила, что за ее беременностью наблюдали пять врачей.

Напомним, Слуцкая является двукратной чемпионкой мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.