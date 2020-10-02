Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников тренируется по индивидуальной программе. Как сообщает официальный сайт клуба, у футболиста диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

Спортсмен получил травму на одной из тренировок, после чего прошел медицинское обследование. Из-за повреждения он не полетел с командой в Екатеринбург на матч с «Уралом» в десятом туре чемпионата России. В ближайшее время Щенников будет работать индивидуально, о возвращении в общую группу ЦСКА сообщит позднее.

Напомним, завтра, 3 октября, ЦСКА сыграет с «Уралом» на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени. На данный момент ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков в девяти матчах.