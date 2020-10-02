Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в общении с подписчиками назвала свой максимальный вес.

В историях своего «Инстаграм» спортсменка ответила на соответствующий вопрос.

«Честно, о таком весе при моем росте даже писать неприлично. Если сейчас 50, то прибавьте 12 килограммов. Но это было тогда, когда разрыв получила и с гипсом была», — написала фигуристка.

Рост Сотниковой — 163 сантиметра. В ноябре 2014 года Аделина получила повреждение на тренировке, у нее был диагностирован надрыв связок стопы.

Напомним, Сотникова является олимпийской чемпионкой Сочи-2014. В этом году спортсменка в возрасте 23 лет официально объявила о завершении соревновательной карьеры.