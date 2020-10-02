Нападающий Элдор Шомуродов, покинувший «Ростов», подписал контракт с «Дженоа».

Об этом сообщает журналист Иван Карпов у себе в телеграм-канале. Источник утверждает, что итальянский клуб в ближайшее время объявит о переходе Шомуродова официально.

Напомним, о трансфере стало известно в четверг, 1 сентября. О том, что Шомуродов продолжит карьеру в Серии А, сообщил официальный сайт «Ростова». Сегодня игрок должен был пройти медицинский осмотр в своем новом клубе.

Шомуродов не сможет дебютировать за «Дженоа» в ближайшие выходные, так как в клубе зафиксирована вспышка коронавируса. Игра с «Торино», запланированная на 3 октября, перенесена на неопределенный срок. Сообщается о 14 случаях заражения команде.