Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о «Спартаке» в преддверии матча десятого тура Российской Премьер-Лиги.

«Безусловно, «Спартак» стал сильнее. Сейчас другое настроение. Команда идёт в лидерах, хорошо укрепилась. Приглашение одного Кокорина чего стоит. Я перед стартом сезона сказал, что «Спартак» – один из претендентов на победу в чемпионате, как мы, как другие московские клубы», — сказал Семак в интервью на канале «Спорт день за днём» в YouTube.

Специалист подчеркнул, что уровень конкуренции в чемпионате России возрос, и бороться за первое место могут четыре-пять команд.

Что касается Кокорина, Семак выразил мнение, что форвард — один из лучших в России, но в каждом конкретном матче все может сложиться по-разному. Оценивая уровень игры Кокорина, тренер заявил, что всегда считал его топ-футболистом.

Напомним, Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно. Из-за повреждения нападающий не сможет сыграть против «Зенита».