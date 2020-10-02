Украинская биатлонистка Вита Семеренко сдала положительный тест на коронавирус. Из-за этого спортсменка не смогла вылететь в Германию на сбор с национальной командой.

Об этом сообщает Suspilne.media. Напомним, Семеренко является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в женской эстафетной гонке. Также в ее активе две серебряные и пять бронзовых медалей чемпионатов мира разных лет в личных гонах и эстафетах.

Это уже второй случай заболевания коронавирусом в украинской команде. Ранее положительный тест сдал чемпион мира Дмитрий Пидручный, из-за чего не смог принять участие в турнире в Висбадене (Германия). Позднее биатлонист сдал два отрицательных теста и смог присоединиться к команде для тренировочного сбора за рубежом.