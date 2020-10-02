Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о целях на предстоящий сезон.

«Хочу попасть на Кубок мира и там бороться. Конечно, хочется показывать хорошие результаты, а не так, как у меня иногда получалось. Думаю, потихоньку мы к этому придем», — рассказала Сливко для блога СБР на Sports.ru.

По словам спортсменки, в этом году была проделана хорошая работа — и весной, когда она тренировалась самостоятельно, и сейчас под руководством Михаила Шашилова.

«Летом в индивидуальной гонке я проигрывала ногами минуты. Если же сейчас, после проделанной работы, у меня скорость пойдет лучше, думаю, высокие результаты придут», — сказала Сливко.

По мнению биатлонистки, пандемия коронавируса пошла ей на пользу, так как она смогла отдохнуть и потренироваться дома одна, без стрельбы.

«Я тренировалась по плану Андрея Падина. Всегда была с ним на связи, все обсуждала. Он присылал мне план на месяц, я его выполняла», — пояснила Сливко.