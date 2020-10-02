Организатор турниров ESL выложил регулярный рейтинг лучших команд мира по Dota 2. Natus Vincere занимают первое место среди СНГ-коллективов и находятся на 7 месте в рейтинге.

В топ-5 расположились все европейские команды. Самой лучшей и сильной командой стали Team Secret во главе с Клементом Puppey Ивановым, который уже боле шести лет представляет интересы клуба.

Вторыми и третьими в рейтинге находятся финалисты последнего The International Team Nigma, а третьими его чемпионами OG. Раннее мы составили список самых богатых команд за 2020 год по Dota 2, причём OG в этом списке нет.

Среди СНГ-коллективов в десятке лучших находятся VP.Prodigy, которые недавно были финалистами OGA Dota PIT Season 3. Команда занимает восьмое место, отставая всего на 49 очков от «Рождённых Побеждать»

Десятку лучших закрывают китайские команды Invictus Gaming и PSG.LGD.

Следующим турниром, который повлияет на положение команд в рейтинге, станет ESL One Germany 2020 — Online. Чемпионат пройдет с 5 октября по 1 ноября.