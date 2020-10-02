Российские лыжники группы Юрия Бородавко проводят сбор в австрийском Рамзау.

«Мы уже на сборе в Рамзау, пробудем здесь до 18 октября включительно. На сборе находятся все, кроме Марии Истоминой, она готовится к операции», — сказал Бородавко, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист пояснил, что Истомина будет восстанавливаться на протяжении трех-пяти недели и может присоединиться к команде на следующем сборе.

Бородавко отметил, что команда выполняет все требования местных властей, носит защитные маски на улице и старается меньше выезжать в город.

«В аэропорту те, у кого были справки, предъявили их, а те, у кого их не было, дополнительно сдали тесты, и нас пропустили», – рассказал Бородавко.

Напомним, в группе Бородавко тренируются лидеры сборной России Александр Большунов и Наталья Непряева.