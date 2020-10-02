Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о результатах жеребьевки группового раунда Лиги Европы. Российский ЦСКА попал в группу К, где встретится с загребским «Динамо», голландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

«Группа рабочая, но не будет легко на выезде. Уверен, что ЦСКА по силам выйти из группы. С какого места? Думаю, что со второго. Армейцы показывают неплохой футбол, надо просто забивать, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА в прошлом сезоне не сумел преодолеть групповой этап турнира. В прошлом чемпионате России армейцы заняли четвертое место и попали на групповой этап напрямую. Ранее два российских клуба «Ростов» и «Динамо» не смогли это сделать, проиграв в квалификации.