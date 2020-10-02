За прошедшую неделю в «Формуле-1» выявлено десять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба «королевских гонок».

В заявлении отмечается, что присутствие болельщиков на российском этапе Гран-при не повлияло на ситуацию, так как публика не имела доступа в «пузырь».

В период с 25 сентября по 1 октября на коронавирус были проверены 1822 представителя «Формулы-1», в число которых вошли пилоты, члены команд и персонал. Среди них выявлено десять положительных тестов.

Уточняется, что среди зараженных нет гонщиков, все заболевшие — вспомогательный персонал.

Следующий этап Гран-при будет проходить в Германии в период с 9 по 11 октября.