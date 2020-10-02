Российская фигуристка Дарья Паненкова, в начале сентября объявившая о завершении карьера, рассказала о чувстве юмора Этери Тутберидзе.

«Каждый по-разному реагирует. Когда тренер кричал, меня это сильно задевало. Я вообще обидчивая девушка, и это мой главный минус в спорте. А Этери Георгиевна хорошо шутит, смешно», — сказала Паненкова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Паненкова призналась, что на тот момент ей были обидны шутки со стороны тренера, но сейчас она бы реагировала на них по-другому.

«Представляете, каково мне было? И мне ее шутки были обидны. Сейчас я взрослее и, пошути она так же, просто бы посмеялась. А тогда была маленькая, даже маме жаловалась», — сказала Паненкова.

Напомним, после ухода из группы Тутберидзе Паненкова тренировалась под руководством Анны Царевой.