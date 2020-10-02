Игрок состава Ninjas in Pyjamas по Dota 2 Йонас SabeRLighT- Волек рассказал в своём твиттере о том, что после того, как его команда проигрывает матчи, ему приходят гневные сообщения от пользователей, которые проиграли деньги на ставках.

Йонас разъясняет, что делая ставки, пользователи должны осознавать, что могут проиграть свои деньги.

Может, пора сделать так, чтобы игроки не получали угрозы после поражений в официальных матчах? Это ничто по сравнению с тем, что получили некоторые из моих друзей. Зачастую такое тебя не задевает, но иногда, когда ты уже не в лучшем состоянии, подобное может усугубить ситуацию. Вы должны понимать, что, делая ставки, можете проиграть деньги.

Последним турниром, на котором Ninjas in Pyjamas принимали участие был BTS Pro Series Season 3. На нём коллектив занял третье место, проиграв в финале верхней сетке mudgolems со счётом 2:0, а затем в финале нижней сетке Vikin.gg со счётом 2:0. NiP заняли третье место и получили $6 500 призовых.