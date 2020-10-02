Российская фигуристка Дарья Паненкова, в этом году объявившая о завершении карьеры, призналась, что ее задевали шутки Этери Тутберидзе.

По словам спортсменки, Алина Загитова и Евгения Медведева воспринимали шутки иначе, так как у них другие характеры. Они тоже обижаются, но выплескивают всю злость на каток, пояснила Паненкова.

«А у меня наоборот. Я говорила маме: «Мне страшно выходить на лед». И я каталась по бортикам, чтобы она меня не видела и не подкалывала», — сказала Панекова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Спортсменка добавила, что все девочки в группе были тонкими и плоскими, а её тело сформировалось рано. По словам Дарьи, ей приходилось прикрывать тело, чтобы ничего не было видно. После одной острой шутки фигуристка даже не смогла сдержать слез.

«Меня Даниил Глейхенгауз даже успокаивал — мол, ладно тебе, Этери Георгиевна просто хочет, чтобы ты была лучше», — рассказала Паненкова.