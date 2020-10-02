Швейцарский теннисист Станислас Вавринка завершил выступление на Открытом чемпионате Франции. В матче третьего круга он встречался с представителем Франции Хьюго Гастоном, занимающим 239-е место в рейтинге АТР. Игра завершилась в пяти партиях со счетом 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0 в пользу Гастона.

Спортсмены провели на корте 3 часа 14 минут. За это время Вавринка, посеянный под 16-м номером, семь раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и взял пять геймов на подаче соперника. Гастон записал на свой счет два эйса, три раза ошибся на подаче и реализовал восемь брейк-пойнтов из 21.

Гастон пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сыграет с австрийцем Домиником Тимом, посеянным под третьим номером.

Напомним, действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль.