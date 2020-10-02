Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фотографиями со съемок телепрограммы «Вечерний Ургант», которую посетила вместе с Алексеем Ягудиным.

«Приглашаю сегодня в 23:40 на «Вечерний Ургант» на Первом канале. Как всегда, будет очень весело. Выпуск посвящается старту нового сезона шоу «Ледниковый период», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, первый выпуск нового сезона «Ледникового периода» выйдет в эфир в субботу, 3 октября. Загитова и Ягудин выступят в роли ведущих проекта. При подготовке с съемкам телевизионного шоу спортсменка занималась с репетитором по речи, о чем и расскажет в «Вечернем Урганте».

С декабря прошлого года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере.