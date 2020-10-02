Российская фигуристка Дарья Паненкова, до июля 2018 года тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе, рассказала, как тренер следит за весом своих подопечных.

«У Этери Георгиевны держат вес очень просто: сказали похудеть — и ты худеешь. Сказали убрать килограмм — ты должен убрать. Неважно как», — заявила Паненкова в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам спортсменки, в «Хрустальном» весы стояли в раздевалки, и фигуристки проходили взвешивание каждый день. Если Тутберидзе видела, что спортсменка сбросила сто-двести граммов, то понимала, что работа над собой идет.

«Она не очень хорошо относилась к тому, что за день килограмм пропадает. Понимала, что это не очень хорошо для организма», – сказала Паненкова.

Напомним, в сентябре этого года Паненкова объявила о завершении карьеры. После ухода от Тутберидзе она тренировалась в группе Анны Царевой.