Российская фигуристка Дарья Паненкова, тренировавшаяся в группе Этери Тутберидзе одновременно с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, сообщила, что между спортсменками не было конфликта.

«В плане общения между ними все было нормально, они разговаривали. Но когда выходили на лед, то боролись друг против друга, старались сделать элементы лучше, чем другая. Это нормально. Но я не замечала, чтобы у них были плохие отношения», — рассказала Паненкова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка добавила, что Загитова и сейчас продолжает тренировки, когда успевает между съемками и учебой.

Напомним, Паненкова тренировалась у Тутберидзе до июля 2018 года, затем перешла в группу Анны Царевой. В начале сентября 2020-го спортсменка объявила о завершении карьеры.