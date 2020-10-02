Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов продолжают борьбу на Открытом чемпионате Франции. Сегодня, 3 октября, спортсмены проведут матчи третьего круга.

Соперником Рублева станет представитель ЮАР Кевин Андерсон, который во втором круге выбил из борьбы серба Душана Лайовича. Игра стартует не ранее 12:00 по московскому времени. Хачанову предстоит сразиться с теннисистом из Чили Кристианом Гарином, который оказался сильнее австралийца Марка Полманса. Начало матча — не ранее 15:00 мск.

Напомним, во втором круге Рублев встречался с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина и выиграл со счетом 7:5, 6:1, 3:6, 6:1. Хачанов обыграл чеха Иржи Веселы со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).