Первый выпуск нового сезона телевизионного шоу «Ледниковый период» выйдет в эфир Первого канала сегодня, 3 октября. Начало — в 17:20 по московскому времени.

В роли ведущих проекта выступят олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова, которые накануне посетили студию «Вечернего Урганта» и рассказали о съемках шоу. По словам Загитовой, ей пришлось заниматься с репетиром по речи, чтобы справляться с новой ролью.

Из-за съемок в «Ледниковом периоде» Загитова отказалась от участия в контрольных прокатах сборной России, которые состоялись в сентябре. Спортсменка пояснила, что хочет сосредоточиться на своей новой деятельности.

В проекте принимают участие звезды фигурного катания и шоу-бизнеса. Так, телезрители увидят Ольгу Бузову, Регину Тодоренко, Влада Топалова, Влада Соколовского, Александра Энберта, Татьяну Волосожар, Романа Костомарова и др.