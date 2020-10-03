Петербургский волейбольный клуб «Зенит» на выезде сыграет с нижегородским АСКом в рамках чемпионата России. Игра будет проходить сегодня, 3 октября, в Нижнем Новгороде, команды выйдут на площадку в 18:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Старт ТВ».

На данный момент подопечные Туомаса Саммельвуо не имеют ни одного набранного очка. Позади всего один матч, в котором «Зенит» на своей площадке уступил кемеровскому «Кузбассу» со счетом 1:3 (23:25, 25:18, 21:25, 23:25).

Напомним, перед стартом чемпионата России в «Зените» были выявлены случаи заражения коронавирусом, однако к первому матчу команда подошла в полном составе. Недомогание было у нескольких спортсменов во время предварительного этапа Кубка России в Москве, команду сняли с турнира и отправили в Санкт-Петербург. По заявлениям пресс-службы ВК «Зенит», позже в команде были сданы положительные тесты на коронавирус, однако эти спортсмены позже сдали два отрицательных теста.