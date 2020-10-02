Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что «Зенит» может столкнуться с проблемами в матче со «Спартаком». Команды встретятся в рамках десятого тура чемпионата России по футболу в субботу, 3 октября.

По мнению Бышовца, шансы у команд будет практически равными, и многое будет зависеть от случайных моментов.

«Думаю, что у «Зенита» будут проблемы, потому что редко оборона петербургской команды испытывает давление со стороны сразу двух центральных нападающих. Игра в штрафной площади, и даже во вратарской будет иметь огромное значение. Результат же предопределит реализация моментов», — сказал Бышовец, слова которого приводит РИА «Новости».

Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.