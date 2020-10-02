Нападающий «Спартака» Александр Кокорин получил травму, Вероника Жилина прыгнула четверной лутц. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Кокорин снова получил травму

Форвард «Спартака» Александр Кокорин не примет участие в ближайшем матче московского клуба против «Зенита». Нападающий пропустит около двух недель, поскольку ему предстоит пройти курс лечения. Доменико Тедеско отметил, что ситуация не похожа на рецидив прошлой травмы.

Вероника Жилина прыгнула четверной лутц

12-летняя российская фигуристка чисто исполнила четверной лутц на тренировке. Видео с занятия опубликовал тренер Сергей Розанов в «Инстаграме». В межсезонье спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, в ее арсенале также есть тройной аксель.

ЦСКА узнал соперников по Лиге Европы

В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Из российских представителей в турнире принимает участие только ЦСКА. Армейский клуб попал в группу К, где его соперниками станут загребское «Динамо», голландский «Фейеноорд» и австрийский «Вольфсберг».

СКА на выезде обыграл «Амур»

В Хабаровске состоялся очередной матч Континентальной Хоккейной лиги, в котором встретились «Амур» и СКА. Петербургский клуб одержал вторую победу подряд, победив со счетом 3:1. СКА, как и в предыдущих матчах, играл по большей части молодежным составом.

В «Дженоа», куда перешел Шомуродов, вспышка коронавируса

Форвард Элдор Шомуродов, перешедший из «Ростова» в Дженоа», не сможет дебютировать за итальянский клуб в ближайшие выходные. Матч его новой команды перенесен из-за вспышки коронавируса: в клубе 14 случаев заражения.