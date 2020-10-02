Игрок датской команды Astralis Лукас gla1ve Россандэр считает, что игроки тоже могли быть причастны к тренерскому багу с камерой. Капитан команды считает, что киберспортсмены должны были публично заявить о проблеме.

Gla1ve обратился к игрокам Heroic, так как этот датский коллектив был одним из первых, кто был замечен в использовании «всевидящего ока».

А игроки Heroic не отрицали, что знали об использовании бага HUNDEN? Я не говорю, что они знали об этом, просто хочу знать, что участники состава говорили о ситуации. Почему, если HUNDEN сказал, что игроки ничего не знали, они сами не говорят того же? У них нет причин молчать об этом. Я считаю игроков причастными к использованию бага, если они не сообщали, что не знали о ситуации. Почему они не хотят очистить свои репутацию и имя?

2 октября Astralis обыграла Complexity во втором раунде нижней сетки плей-офф ESL Pro League Season 12. Для команды Лукаса gla1ve Россандера матч прошёл достаточно просто, и встреча закончилась со счётом 2:0,