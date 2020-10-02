Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. «Сине-бело-голубые» проведут первый матч на своем поле против бельгийского «Брюгге».

Первая игра состоится 20 октября и начнется в 19:55 по московскому времени. Во втором туре «Зенит» на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией», матч пройдет 28 октября в 23:00.

Затем в третьем туре петербуржцы на «Газпром-Арене» примут «Лацио», стартовый свисток прозвучит 4 ноября в 20:55. Ответная игра пройдет 24 ноября в Италии, старт матча будет дан в 23:00.

2 декабря в рамках пятого тура «Зенит» на выезде проведет ответный матч с «Брюгге», начало — в 23:00. В последнем туре подопечные Сергея Семака примут «Боруссию», игра состоится 8 декабря в 20:55.