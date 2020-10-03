«Зенит» закрывает сделку по переходу 23-летнего бразильского полузащитника «Спортинга» Вендела. Об этом сообщают сразу несколько источников, среди которых итальянский журналист Николо Скира в твиттере.

Последний заявляет, что «Зенит» уже закрыл сделку по трансферу бразильского игрока за 20 миллионов евро. В понедельник, 5 октября, состоится медицинский осмотр игрока перед переходом в команду Сергея Семака.

Вендел перебрался в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В прошлом сезоне бразильский хавбек сграл в 28 матчах чемпионата Португалии, забил три гола и отдал три голевые передачи.

Еще в 2017 году сообщалось о предметном интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА. Армейцы вели переговоры с «Флуминенсе» и готовы были заплатить € 7 млн. За «Спортинг» Вендел провел 79 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.