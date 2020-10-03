Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед домашнем матчем десятого тура РПЛ с «Зенитом» поделился своими ожиданиями.

По его словам, это важный матч с принципиальным соперником и на домашнем стадионе. «Спартаку» важно будет его выиграть. Зобнин отметил, что команда настраивается на «Зенит», ищет слабые и сильные стороны.

«Давайте забудем про перчатку «Зениту». Зачем так много об этом говорить. Мы выбыли на один сезон, когда заняли седьмое место, а так мы же всегда конкурировали с ними», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Зобнин подчеркнул, что «Спартак» не конкурирут конкретно с «Зенитом», а набирает очки и смотрит, сколько нужно, чтобы стать чемпионами.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, в субботу 3 окября, в 19.00.