Форвард СКА Никита Чибриков поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1). В этом матче нападающий стал самым молодым автором шайбы в истории лиги.

По словам Чибрикова, ему все время хочется идти вперед и расти, поскольку в команде высокая конкуренция. Чибриков благодарен партнерам за поддержку, необходимую любому молодому хоккеисту, а также руководству и тренерскому штабу за доверие и игровое время.

Летом Чибриков мог уехать в Северную Америку — этот вопрос обсуждался с агентом и Романом Ротенбергом.. Пришли к общему мнению, что у хоккеиста будут все возможности для роста именно в СКА.

«У меня контракт до 2023 года, и на сегодняшний день все мысли о СКА. Пока жизнь показывает, что такое решение оказалось верным — мне уже посчастливилось войти в историю СКА и КХЛ. Буду и дальше цепляться за свои шансы», — цитирует Чибрикова Russia-Hockey.ru.

Напомним, что СКА проводит матчи молодежным составом из-за вспышки коронавируса в команде.