Бывший наставник «Зенита» и нынешний тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал о планах баллотироваться на пост президента «Порту» в 2024 году.

«Следующие выборы президента «Порту» пройдут в 2024 году. Я хотел бы баллотироваться на этот пост. У меня всегда была такая идея, — цитирует специалиста Record.

Напомним, что 42-летний Виллаш-Боаш возглавлял «Порту» в сезоне-2010/11. Тогда он победил с командой в чемпионате, выиграл Кубок и Суперкубок Португалии, взял Лигу Европы. В составе «Порту» неистовствовала связка Фалькао — Халк.

Позже Боаш поработал в «Челси и «Тоттенхэме», а затем возглавил «Зенита». В петербургском клубе португалец провел два сезона — с 2014-го по 2016 год.