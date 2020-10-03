Стартовый состав чемпионов России на центральный матч этой осени окутан в тумане. Все из-за того, что в матче с «Уфой» получили повреждения сразу четыре футболиста «Зенита» — Ракицкий, Ловрен, Малком и Азмун.

До 1 октября никто из них не тренировался в общей группе.

«К сожалению, никто из травмированных на сегодняшний день не занимался в общей группе. Сегодня будем тестировать, проверять, кто в каком состоянии, и уже завтра примем решение, кто будет готовиться к матчу», — сказал Сергей Семак два дня назад.

Наверняка Семак был не против навести пыль в глаза сопернику, чтобы штаб Доменико Тедеско гадал: сможет ли принять участие в матче тот или иной игрок. Скорее всего, в принципиальной игре со «Спартаком» сыграют максимум этих игроков. А то и все.

Еще один вопрос при определении состава: будет ли Семак специально расставлять своих игроков исходя из игровой схемы и сильных сторон «Спартака», который играет 3-5-2 с ярко выраженными флангами, которые действуют по всему полю. Если да, то Семак может задействовать в игре Жиркова.

В этом случае, Юрий, всегда хорошо играющий со «Спартаком», выйдет слева, чтобы снизить атакующую вариативность Зобнина. А Дуглас Сантос будет чаще заполнять центр поля. Там же сыграют Магомед Оздоев (чуть правее) и Вильмар Барриос в качестве опорного. Тройка атакующих игроков в матче — Малком (чуть ниже), Дзюба и Азмун. Справа в защите Караваев. В центре обороны — Ловрен и Ракицкий. Но это, если все здоровы.

Например, повреждение Азмуна в игре с «Уфой» выглядело самым тяжелым. Вероятно, иранец может начать игру со скамейки запасных. В такой диспозиции рядом с Дзюбой появится Малком. А место в старте займет Александр Ерохин. Не исключены варианты с Мостовым и даже с Суторминым.

Состав «Зенита» в матче со «Спартаком» (версия Nevasport): Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков — Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев — Малком, Дзюба, Азмун