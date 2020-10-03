Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в эфире «Доброго утра» на Первом канале поделился впечатлениями, как ему работалось в роли ведущего шоу «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой.

По словам Ягудина, у них с Алиной появилась «химия». Это блин не был комом, это был хороший поджаристый блин. Ягудин отметил, что было очень тяжело начинать проект, поскольку Загитова никогда не работала с ухом в качестве ведущей.

«Время прошло, и мы учимся очень многому. Алина сейчас делает прорыв – каждая ее съемка все лучше и лучше. Под Алиной как будто плавится лед. Она просто выходит и очаровывает всех», – сказал Ягудин.

Напомним, что Шоу «Ледниковый период» возвращается на ТВ в субботу, 3 октября.. Премьера проекта состоится в 17.20 по московскому времени.