Российский актер театра и кино, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о матче «Спартак» — «Зенит» в 10-м туре РПЛ.

Слова Боярского цитирует портал «Чемпионат». По словам эксперта, ему понравилась игра «Зенита». «Для команды это не ничья, а поражение. Должны были выигрывать, но упустили победу. Это вина Семака — он сделал неправильную замену», — отметил болельщик «сине-бело-голубых», добавив, что после гола команда вела наступательную игру, а нужно было сдерживающую.

По мнению Боярского, нужно было выпустить Жиркова, чтобы «Зенит» смог удержать победный счет, в то время как Семак выпустил Азмуна. Сам матч, как считает актер, получился хорошим: «Спартак» старался на своем поле, а «Зенит» достойно сыграл на выезде.

Напомним, игра «Спартак» — «Зенит» завершилась со счетом 1:1.