Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что этап Кубка России в Москве и Rostelecom Cup должны состояться, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом в столице.

«В планах проведения соревнований никаких изменений нет», – сказал Коган, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, с 10 по 13 октября на льду дворца спорта «Мегаспорт» будет проходить второй этап Кубка России. Сайт Первого канала будет осуществлять прямую трансляцию соревнований, ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

В период с 20 по 22 ноября в Москве должен состояться российский этап Гран-при. В этом году из-за пандемии серия Гран-при проходит в формате национальных стартов.

Накануне сообщалось, что из-за резкого роста числа заболевших Россия может снова закрыть границы.