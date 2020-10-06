Бывший футболист петербургского «Зенита», бразилец Жулиано, стал футболистом турецкого «Истанбул Башакшехир».

Об этом сообщается на официальном сайте стамбульского клуба. Отмечается, контракт Жулиано с турецким клубом рассчитан на три года. В новой команде он взял 20-й номер.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может вернуть бразильского полузащитника. Кроме того, в его возвращении был заинтересован другой турецкий клуб, «Фенербахче».

Отметим, ранее Жулиано играл в составе саудовского «Ан-Насра» из Эр-Рияда. В Петербурге бразилец выступал с 2016 по 2017 год, а затем был продан в «Фенербахче».

Напомним, в новом сезоне «Истанбул Башакшехир» впервые сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. В группе турки проведут матчи против «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «РБ Лейпциг».