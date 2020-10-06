Капитан команды Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, 23-летний хоккеист находится на добровольном карантине в своем доме, при этом он испытывает легкие симптомы заболевания, однако в целом чувствует себя хорошо.

Отметим, в прошлом регулярном сезоне Макдэвид провел 68 матчей в НХЛ, в которых набрал 106 (39+67) очков. В квалификационном раунде Кубка Стэнли «Ойлерз» в потерпели поражение от «Чикаго Блэкхокс» со счетом 1-3 в серии.

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